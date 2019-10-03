У Парижі невідомий з ножем напав на штаб-квартиру поліції: 5 поранених, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Чоловік з ножем напав на співробітників поліції в штаб-квартирі поліції Парижа, повідомило в четвер агентство Reuters з посиланням на джерела. Про це повідомляє УНН з посиланням також на видання Le Parisien.
У свою чергу телеканал BFMTV повідомив, що зловмисник був озброєний керамічним ножем і поранив п’ятьох людей в будівлі паризької префектури поліції. Вона знаходиться недалеко від собору Нотр-Дам.
За його даними, нападник був убитий. За словами представника профспілки, в ході нападу один з поліцейських міг отримати смертельне поранення.
Агентство Reuters повідомляє про смерть одного правоохоронця та тяжке поранення у ще одного поліцейського.
BFMTV повідомляє, що префектура паризької поліції наказала всім поліцейським оперативно змінити озброєння на більш потужне — автомати і пістолети більшої забійної сили.
Також в поширеному наказі вказується на необхідність змінити бронежилети на більш потужні. В даний час весь квартал навколо префектури оточений.
Незважаючи на те, що вхід відвідувачів в префектуру ретельно контролюється — всі вхідні повинні знімати верхній одяг, утримання їх ручної поклажі перевіряється металодетекторами — зловмисникові вдалося пронести керамічний ніж, на який металлодетектер не спрацював.