В Париже неизвестный с ножом напал на штаб-квартиру полиции: 5 раненых, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в штаб-квартире полиции Парижа, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники. Об этом сообщает УНН со ссылкой также на издание Le Parisien.
В свою очередь телеканал BFMTV сообщил, что злоумышленник был вооружен керамическим ножом и ранил пятерых человек в здании парижской префектуры полиции. Она находится недалеко от собора Нотр-Дам.
По его данным, нападавший был убит. По словам представителя профсоюза, в ходе нападения один из полицейских мог получить смертельное ранение.
Агентство Reuters сообщает о смерти одного правоохранителя и тяжелое ранение в еще один полицейский.
BFMTV сообщает, что префектура парижской полиции отдала приказ всем полицейским оперативно сменить вооружение на более мощное — автоматы и пистолеты большей убойной силы.
Также в распространенном приказе указывается на необходимость сменить бронежилеты на более мощные. В настоящее время весь квартал вокруг префектуры оцеплен.
Несмотря на то, что вход посетителей в префектуру тщательно контролируется — все входящие должны снимать верхнюю одежду, содержание их ручной клади проверяется металлодетекторами — злоумышленнику удалось пронести керамический нож, на который металлодетектер не сработал.