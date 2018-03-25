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У Пакистані суд виправдав підозрюваних у справі про спалення живцем подружжя християн

У Пакистані суд виправдав підозрюваних у справі про спалення живцем подружжя християн

Київ • УНН

 • 10784 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Суд у Пакистані виправдав 20 людей у справі про причетність до спалення живцем подружжя християн у 2014 році, яке помилково звинуватили у богохульстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

У 2014 році в місцевості Кот-Радга-Кішан 26-річний Шехзад на прізвисько Масіх (“християни”) і його дружина 24-річна Шама були спалені живцем у промисловій печі юрбою людей, яка підозрювала їх в “паплюженні Корану”.

Ці звинувачення в результаті не підтвердилися. Поліція заарештувала десятки селян у справі. Пізніше у 2016 році судом до смертної кари були засуджені 5 осіб, ще 10 були засуджені на різні терміни арешту через сприяння у вбивстві. Водночас 93 підозрюваних були виправдані.

24 березня прокуратура заявила, що суд виправдав підозрюваних, яким були висунуті звинувачення у справі на пізнішій стадії.

Вбивство подружжя викликало різку критику з боку світової спільноти, особливо з урахуванням прийнятих наприкінці 1980-х років законів про богохульство, які часто слугують виправданням для “судів Лінча”.

Як повідомляв УНН, нещодавно у місті Рейвінд пакистанської провінції Пенджаб стався вибух біля поліцейської дільниці. Дев'ять осіб загинули, 20 поранені.

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