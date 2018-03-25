У Пакистані суд виправдав підозрюваних у справі про спалення живцем подружжя християн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Суд у Пакистані виправдав 20 людей у справі про причетність до спалення живцем подружжя християн у 2014 році, яке помилково звинуватили у богохульстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
У 2014 році в місцевості Кот-Радга-Кішан 26-річний Шехзад на прізвисько Масіх (“християни”) і його дружина 24-річна Шама були спалені живцем у промисловій печі юрбою людей, яка підозрювала їх в “паплюженні Корану”.
Ці звинувачення в результаті не підтвердилися. Поліція заарештувала десятки селян у справі. Пізніше у 2016 році судом до смертної кари були засуджені 5 осіб, ще 10 були засуджені на різні терміни арешту через сприяння у вбивстві. Водночас 93 підозрюваних були виправдані.
24 березня прокуратура заявила, що суд виправдав підозрюваних, яким були висунуті звинувачення у справі на пізнішій стадії.
Вбивство подружжя викликало різку критику з боку світової спільноти, особливо з урахуванням прийнятих наприкінці 1980-х років законів про богохульство, які часто слугують виправданням для “судів Лінча”.
Як повідомляв УНН, нещодавно у місті Рейвінд пакистанської провінції Пенджаб стався вибух біля поліцейської дільниці. Дев'ять осіб загинули, 20 поранені.