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В Пакистане суд оправдал подозреваемых по делу о сожжении заживо супругов христиан

В Пакистане суд оправдал подозреваемых по делу о сожжении заживо супругов христиан

Киев  •  УНН

 • 10784 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Суд в Пакистане оправдал 20 человек по делу о причастности к сожжению заживо супругов христиан в 2014 году, которых ошибочно обвинили в богохульстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

В 2014 году в местности Кот-Радха-Кишан 26-летний Шехзад по прозвищу Масих (“христиане”) и его жена 24-летняя Шама были сожжены заживо в промышленной печи толпой людей, которая подозревала их в “осквернении Корана”.

Эти обвинения в итоге не подтвердились. Полиция арестовала десятки крестьян в деле. Позже в 2016 году судом к смертной казни были приговорены 5 человек, еще 10 были осуждены на разные сроки ареста за содействие в убийстве. В то же время 93 подозреваемых были оправданы.

24 марта прокуратура заявила, что суд оправдал подозреваемых, которым были предъявлены обвинения по делу на более поздней стадии.

Убийство супругов вызвало резкую критику со стороны мирового сообщества, особенно с учетом принятых в конце 1980-х годов законов о богохульстве, которые часто служат оправданием для “судов Линча”.

Как сообщал УНН, недавно в городе Рейвинд пакистанской провинции Пенджаб произошел взрыв у полицейского участка. Девять человек погибли, 20 ранены.

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