У ООН за останній рік не побачили прогресу в розслідуванні трагічних подій 2 травня в Одесі

"За рік, що минув, не було істотного прогресу у розслідуванні чи судових процесах щодо смертей у центрі міста, то ні розслідування, ні судові процеси не просунулися вперед з 2 травня 2019 року. Ми також бачимо, відсутність прогресу у розслідуванні смертей на Куликовому полі. Також ми не бачили істотного прогресу у кримінальних провадженнях щодо співробітників поліції, обвинувачуваних у неналежному реагуванні на сутички та заворушення", – зазначила вона.

Проте вона додає, що тим не менш, певний прогрес був досягнутий.

"У справі колишнього Начальника ГУ Міністерства внутрішніх справ в Одеській області, обвинувачуваного у зловживанні владою чи службовими повноваженнями та залишенні в небезпеці, якому суд надав пріоритет... За останні 12 місяців відбулося близько 25 засідань", - підсумувала Богнер.

Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні шоста річниця подій на Куликовому полі в Одесі.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року учасники одеського "антимайдану" напали в центрі Одеси на колону вболівальників одеського ФК "Чорноморець" і харківського "Металіста", активістів місцевої "самооборони" та Євромайдану. Під час сутичок пролунали постріли, тоді загинуло кілька людей.

Згодом антимайданівців відтіснили до Куликового поля, де спалили їх табір, але багато хто забарикадувався у Будинку профспілок. Так, сторони конфлікту закидали один одного пляшками із запальною сумішшю. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинуло 48 учасників масових заворушень. 200 осіб з обох сторін конфлікту звернулися за медичною допомогою. З того часу жодна особа так і не була притягнена до відповідальності.