У Нью-Йорку запустять сервіс повітряних перевезень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Компанія Uber планує запустити сервіс гелікоптерних пасажирських перевезень під назвою Uber Copter, який запрацює у Нью-Йорку з 9 липня. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.
Повідомляється, що Uber Copter курсуватиме за маршрутом Нижній Манхеттен - Міжнародний аеропорт імені Кеннеді п’ять днів на тиждень з понеділка по п’ятницю. Час у дорозі становитиме 8 хвилин.
"Це подорож, яку багато мандрівників здійснюють кожен день, і ми бачимо це як можливість зберегти їм величезну кількість часу", - зазначив Ерік Еллісон, голова компанії Uber Elevate, яка займається повітряними перевезеннями.
Наразі така поїздка на автомобілі може зайняти не менше години, а в годину пік – тривати понад 2 години. Мандрівка на інших видах транспорту – метро та залізниці – займають від 50 до 75 хвилин.
Зазначається, що Uber Copter буде доступний тільки для користувачів, які є членами Platinum і Diamond – перших двох рівнів – програми лояльності компанії Uber Rewards.
Відповідне пасажирське перевезення коштуватиме в середньому від 200 до 225 доларів.
Як повідомляв УНН, японські компанії інвестують 1 млрд дол. у розвиток безпілотних автомобілів Uber.