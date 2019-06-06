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У Нью-Йорку запустять сервіс повітряних перевезень

У Нью-Йорку запустять сервіс повітряних перевезень

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Компанія Uber планує запустити сервіс гелікоптерних пасажирських перевезень під назвою Uber Copter, який запрацює у Нью-Йорку з 9 липня. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Повідомляється, що Uber Copter курсуватиме за маршрутом Нижній Манхеттен - Міжнародний аеропорт імені Кеннеді п’ять днів на тиждень з понеділка по п’ятницю. Час у дорозі становитиме 8 хвилин.

"Це подорож, яку багато мандрівників здійснюють кожен день, і ми бачимо це як можливість зберегти їм величезну кількість часу", - зазначив Ерік Еллісон, голова компанії Uber Elevate, яка займається повітряними перевезеннями.

Наразі така поїздка на автомобілі може зайняти не менше години, а в годину пік – тривати понад 2 години. Мандрівка на інших видах транспорту – метро та залізниці – займають від 50 до 75 хвилин.

Зазначається, що Uber Copter буде доступний тільки для користувачів, які є членами Platinum і Diamond – перших двох рівнів – програми лояльності компанії Uber Rewards.

Відповідне пасажирське перевезення коштуватиме в середньому від 200 до 225 доларів.

Як повідомляв УНН, японські компанії інвестують 1 млрд дол. у розвиток безпілотних автомобілів Uber. 

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