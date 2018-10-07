У Нью-Йорку в аварії з весільним лімузином загинуло щонайменше 20 людей

Аварія відбулася в суботу в Шохарі. Одним з автомобілів, що потрапив в ДТП, був лімузин, на якому проходила весільна вечірка.



Поліція повідомила, що аварія сталася безпосередньо близько 2 години дня і призвела до "численних смертельних випадків". За останньою інформацією, їх число - не менше 20 осіб.



Деякі з постраждалих були доставлені до медичної лікарні Олбані.



Детальніша інформація, включаючи кількість смертей і причини аварії, наразі не відома.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Румунії під час весілля в ресторані обвалився балкон: є постраждалі



Як повідомляв УНН, щонайменше 17 людей загинули, ще 13 отримали травми в понеділок, коли вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом, який прямував на весілля, в провінції Сінд на півдні Пакистану.