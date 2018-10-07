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У Нью-Йорку в аварії з весільним лімузином загинуло щонайменше 20 людей

У Нью-Йорку в аварії з весільним лімузином загинуло щонайменше 20 людей

Київ • УНН

 • 10467 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Поліція штату Нью-Йорк, США, повідомила у неділю, що щонайменше 20 людей загинули після ДТП за участі весільного лімузина у північній частині Нью-Йорка, передає УНН з посиланням на ABC News.

Аварія відбулася в суботу в Шохарі. Одним з автомобілів, що потрапив в ДТП, був лімузин, на якому проходила весільна вечірка.

Поліція повідомила, що аварія сталася безпосередньо близько 2 години дня і призвела до "численних смертельних випадків". За останньою інформацією, їх число - не менше 20 осіб.

Деякі з постраждалих були доставлені до медичної лікарні Олбані.

Детальніша інформація, включаючи кількість смертей і причини аварії, наразі не відома.

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Як повідомляв УНН, щонайменше 17 людей загинули, ще 13 отримали травми в понеділок, коли вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом, який прямував на весілля, в провінції Сінд на півдні Пакистану.

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