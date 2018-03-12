У Нью-Йорку розбився вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У неділю ввечері вертоліт впав в Іст-Рівер в Нью-Йорку. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Fox News.
“Вертоліт AS350 опустився біля північної частини острова Рузвельт приблизно в 7 годин вечора, перекинувся та впав у воду” — зазначено у повідомленні екстренних служб міста.
На даний момент не надходила інформація про точну кількість потерпілих у результаті інциденту. За повідомленнями очевидців рятувальники передали медикам одного врятованого, також ще одна людина госпіталізована у критичному стані.
Мер міста Білл де Блазіо проінформований стосовно події.
Як повідомляв УНН, в Ірані впав приватний літак, щонайменше 11 людей вважаються загиблими.