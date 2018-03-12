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У Нью-Йорку розбився вертоліт

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У неділю ввечері вертоліт впав в Іст-Рівер в Нью-Йорку. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Fox News.

“Вертоліт AS350 опустився біля північної частини острова Рузвельт приблизно в 7 годин вечора, перекинувся та впав у воду” — зазначено у повідомленні екстренних служб міста.

На даний момент не надходила інформація про точну кількість потерпілих у результаті інциденту. За повідомленнями очевидців рятувальники передали медикам одного врятованого, також ще одна людина госпіталізована у критичному стані.

Мер міста Білл де Блазіо проінформований стосовно події.

Як повідомляв УНН, в Ірані впав приватний літак, щонайменше 11 людей вважаються загиблими.

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