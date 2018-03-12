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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 47319 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 59046 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 62379 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103281 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103848 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110866 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В Нью-Йорке разбился вертолет

В Нью-Йорке разбился вертолет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В воскресенье вечером вертолет упал в Ист-Ривер в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Fox News.

“Вертолет AS350 опустился у северной части острова Рузвельт примерно в 7 часов вечера, перевернулся и упал в воду”, — отмечено в сообщении экстренных служб города.

На данный момент не поступала информация о точном количестве пострадавших в результате инцидента. По сообщениям очевидцев спасатели передали медикам одного спасенного, также еще один человек госпитализирован в критическом состоянии.

Мэр города Билл де Блазио проинформирован о событиях.

Как сообщал УНН, в Иране упал частный самолет, по меньшей мере 11 человек считаются погибшими.

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