В Нью-Йорке разбился вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В воскресенье вечером вертолет упал в Ист-Ривер в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Fox News.
“Вертолет AS350 опустился у северной части острова Рузвельт примерно в 7 часов вечера, перевернулся и упал в воду”, — отмечено в сообщении экстренных служб города.
На данный момент не поступала информация о точном количестве пострадавших в результате инцидента. По сообщениям очевидцев спасатели передали медикам одного спасенного, также еще один человек госпитализирован в критическом состоянии.
Мэр города Билл де Блазио проинформирован о событиях.
Как сообщал УНН, в Иране упал частный самолет, по меньшей мере 11 человек считаются погибшими.
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