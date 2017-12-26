У Новотроїцькому виявили сховок з тротилом для диверсій бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У населеному пункті Новотроїцьке Донецької області виявлено великий арсенал з вибуховими речовинами, якими могли б скористатися диверсійно-розвідувальні групи бойовиків. Про це повідомляє у зведенні про результати роботи за 11 місяців поточного року прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"У ході перевірки оперативної інформації щодо накопичення вогнепальної зброї та бойових припасів в населеному пункті Новотроїцьке правоохоронці за допомогою службового собаки виявили сховок. У ньому містився тротил, 4 протитанкові міни, понад 200 патронів, 44 електродетонатори, 15 детонаторів для протитанкових мін, 7 ручних гранат та протитанкова керована ракета тощо. Даний арсенал повинен був використовуватись для диверсій на території України", - зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, у камері схову в Кропивницькому виявили сумку з набоями.