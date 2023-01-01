У новорічний феєрверк у Лондоні включили нагадування про Україну

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Понад 100 тисяч людей зібралися біля Темзи, щоб зустріти Новий рік у Лондоні, за даними британських ЗМІ.

Вражаючий новорічний феєрверк у Лондоні віддав данину пам’яті покійній королеві Єлизаветі, а також продемонстрував підтримку Україні. Він тривав 12 хвилин під музичний супровід, пише Express.

Українська пісня-переможець Євробачення Stefania прозвучала на лондонському феєрверку.

A huge moment - Ukraine’s winning song Stefania featured in the London firework display. pic.twitter.com/Q5L2qRSFuj

Доповнення

Шоу з феєрверком з дозволом на зібрання людей біля відомого оглядового колеса "Лондонське око" влаштували вперше з 2019 року, коли почалася пандемія COVID.