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В новогодний фейерверк в Лондоне включили упоминание об Украине

В новогодний фейерверк в Лондоне включили упоминание об Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. В программу новогоднего фейерверка и светового шоу в центре Лондона в Великобритании их создатели включили и напоминание об Украине в виде цветов ее флага, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Более 100 тысяч человек собрались у Темзы, чтобы встретить Новый год в Лондоне, по данным британских СМИ.

Впечатляющий новогодний фейерверк в Лондоне отдал дань памяти покойной королеве Елизавете, а также продемонстрировал поддержку Украине. Он длился 12 минут под музыкальное сопровождение, пишет Express.

Украинская песня-победитель Евровидения Stefania прозвучала на лондонском фейерверке.

A huge moment - Ukraine’s winning song Stefania featured in the London firework display. pic.twitter.com/Q5L2qRSFuj

— ESC Conor (@ESCConor) January 1, 2023

Дополнение

Шоу с фейерверком с разрешением на собрание людей возле известного колеса обозрения "Лондонский глаз" устроили впервые с 2019 года, когда началась пандемия COVID.

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