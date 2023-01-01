В новогодний фейерверк в Лондоне включили упоминание об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В программу новогоднего фейерверка и светового шоу в центре Лондона в Великобритании их создатели включили и напоминание об Украине в виде цветов ее флага, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Более 100 тысяч человек собрались у Темзы, чтобы встретить Новый год в Лондоне, по данным британских СМИ.
Впечатляющий новогодний фейерверк в Лондоне отдал дань памяти покойной королеве Елизавете, а также продемонстрировал поддержку Украине. Он длился 12 минут под музыкальное сопровождение, пишет Express.
Украинская песня-победитель Евровидения Stefania прозвучала на лондонском фейерверке.
A huge moment - Ukraine’s winning song Stefania featured in the London firework display. pic.twitter.com/Q5L2qRSFuj— ESC Conor (@ESCConor) January 1, 2023
Дополнение
Шоу с фейерверком с разрешением на собрание людей возле известного колеса обозрения "Лондонский глаз" устроили впервые с 2019 года, когда началась пандемия COVID.