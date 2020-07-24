У Новоград-Волинському дозволили нічним клубам працювати після 23:00

“За результатами обговорення, більшістю голосів членів міської комісії з питань ТЕБ та НС від 24.07.2020 року, надано дозвіл на роботу після 23:00 та до 3:00 години розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), за умови проведення профілактичних і протиепідемічних заходів та комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію епідемії інфекційної хвороби та її наслідків, дотримання усіх вимог щодо профілактики поширення коронавірусної хвороби”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що керівників суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування зобов’язали провести відповідну роз’яснювальну роботу з працівниками щодо обов’язкового дотримання ними на робочому місці протиепідемічних вимог та забезпечити контроль за виконанням даних вимог.

Вказано, що за тиждень в Новоград-Волинському районі лабораторно підтверджено п’ять нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Всього в місті зареєстровано 32 випадки і місто знаходиться в “зеленій зоні”.

Зазначається, що в разі погіршення ситуації та наближення епідпоказників до граничних – комісія невідкладно збиратиметься для перегляду даного рішення.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що нічним клубам і ресторанам не можна працювати після 23:00 по всій Україні.