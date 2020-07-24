В Новоград-Волынском позволили ночным клубам работать после 23:00
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Комиссия ТЭБ и ЧС Новоград-Волынского городского совета позволила развлекательным заведениям, а именно ночным клубам, и заведениям общественного питания, работать после 23:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Новоград-Волынского городского совета.
"По результатам обсуждения, большинством голосов членов городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 24.07.2020 года, выдано разрешение на работу после 23:00 и до 3:00 часов развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по оказанию услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), при условии проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий и комплексных мероприятий, направленных на ликвидацию эпидемии инфекционной болезни и ее последствий, соблюдения всех требований по профилактике распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.
Указано, что руководителей субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания обязали провести соответствующую разъяснительную работу с работниками по обязательному соблюдению ими на рабочем месте противоэпидемических требований и обеспечить контроль за выполнением данных требований.
Указано, что за неделю в Новоград-Волынском районе лабораторно подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в городе зарегистрировано 32 случая и город находится в "зеленой зоне".
Отмечается, что в случае ухудшения ситуации и приближения эпидпоказателей к предельным - комиссия безотлагательно будет собираться для пересмотра данного решения.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что ночным клубам и ресторанам нельзя работать после 23:00 по всей Украине.