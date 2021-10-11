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У Новій Зеландії звільнили офіційного міського чарівника

У Новій Зеландії звільнили офіційного міського чарівника

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У новозеландському Крайстчерчі звільнили офіційного міського чарівника, оскільки його образ не відповідає сучасній концепції міста. Про це повідомляє УНН із посиланням на Newshub.

Деталі

89-річний Ян Брекенбері Ченнелл обіймав посаду чарівника 23 роки. За надання “чаклунських послуг” йому платили 16 тис. новозеландських доларів на рік.

Помічник виконавчого директора міської ради Лінн Макклелланд повідомила, що останню зарплату чарівникові виплатять у грудні, потім контракт із ним буде розірвано, тому що він не відповідає сучасному образу міста.

Додамо

Ян Брекенбері Ченнелл оселився у Новій Зеландії у 1970-х роках. До цього він викладав літературу у Тегеранському університеті. Через захоплення магією чоловік довго не міг знайти роботу, від нього пішла дружина.

У Новій Зеландії Ченнелл ходив вулицями в костюмі чарівника та розважав перехожих розповідями. 1982 року його визнали “живим витвором” мистецтва, а 1998 року взяли на офіційну посаду чарівника міста Крайстчерч.

2009 року йому вручили медаль “За службу Королеві” — одна з найпочесніших нагород Нової Зеландії.

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