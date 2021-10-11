В Новой Зеландии уволили официального городского волшебника
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В новозеландском Крайстчерче уволили официального городского волшебника, поскольку его образ не соответствует современной концепции города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newshub.
Детали
89-летний Ян Брэкенбери Ченнелл занимал должность волшебника 23 года. За предоставление “колдовских услуг” ему платили 16 тыс. новозеландских долларов в год.
Помощник исполнительного директора городского совета Линн Макклелланд сообщила, что последнюю зарплату волшебнику выплатят в декабре, потом контракт с ним будет расторгнут, так как он не соответствует современному образу города.
Добавим
Ян Брэкенбери Ченнелл поселился в Новой Зеландии в 1970-х годах. До этого он преподавал литературу в Тегеранском университете. Из-за увлечения магией мужчина долго не мог найти работу, от него ушла жена.
В Новой Зеландии Ченнелл ходил по улицам в костюме волшебника и развлекал прохожих рассказами. В 1982 году его признали “живым произведением” искусства, а в 1998 году взяли на официальную должность волшебника города Крайстчерч.
В 2009 году ему вручили медаль “За службу Королеве” — одна из самых почетных наград Новой Зеландии.