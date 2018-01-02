У Новій Зеландії оригінально обійшли заборону на розпивання спиртного
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Компанія молодих людей з новозеландського міста Коромандел придумала спосіб, як обійти заборону на розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях у новорічні свята. Про це повідомляє Twitter новозеландського порталу Stuff, передає УНН.
C метою не потрапити під заборону, компанія новозеландців спорудила штучний острів з піску в гирлі річки Тайруа. Під час відливу на острів встановили стіл і лавку, а коли почався приплив, молоді люди стали відзначати там Новий рік.
Вони підкреслили, що заборона про розпивання спиртного в громадських місцях на них не поширюється, оскільки вони перебувають у міжнародних водах.
У поліції прокоментували винахідливість молодих людей.
"Це креативне мислення. Якби я знав про них, я б, можливо, до них приєднався", - заявив головний інспектор поліції східної частини регіону Ваїкато Джона Келлі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у столиці заборона на продаж алкоголю вночі на практиці не працює, оскільки таке рішення київської влади відразу кілька судів визнали незаконним.
Також нагадаємо, що алкоголь в Україні напередодні новорічних свят не подорожчав. Навпаки, виробники спиртного сьогодні пропонують своїм клієнтам знижки і вигідні акції.