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В Новой Зеландии оригинально обошли запрет на распитие спиртного

Киев • УНН

 • 10437 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Компания молодых людей из новозеландского города Коромандел придумала способ, как обойти запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах в новогодние праздники. Об этом сообщает Twitter новозеландского портала Stuff, передает УНН.

В Новой Зеландии оригинально обошли запрет на распитие спиртного

C целью не попасть под запрет, компания новозеландцев соорудила искусственный остров из песка в устье реки Тайруа. Во время отлива на остров установили стол и лавку, а когда начался прилив, молодые люди стали отмечать там Новый год.

Они подчеркнули, что запрет о распитии спиртного в общественных местах на них не распространяется, поскольку они находятся в международных водах.

В полиции прокомментировали находчивость молодых людей.

“Это креативное мышление. Если бы я знал о них, я бы, возможно, к ним присоединился”, – заявил главный инспектор полиции восточной части региона Уаикато Джона Келли.

Напомним, как сообщал УНН, в столице запрет на продажу алкоголя ночью на практике не работает, поскольку данное решение киевской власти сразу несколько судов признали незаконным.

Также напомним, что алкоголь в Украине в канун новогодних праздников не подорожал. Наоборот, производители спиртного сегодня предлагают своим клиентам скидки и выгодные акции

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