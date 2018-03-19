У "Новій пошті" запевняють, що ГПУ не виявила порушень під час обшуків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Генеральна прокуратура під час обшуків "Нової Пошти" не виявила порушень. Це підтвердив і Генеральний прокурор України Юрій Луценко, йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті компанії, передає УНН.
“Юрій Луценко підтвердив, що у ході обшуків, проведених 16.03.2018 у компаніях групи, порушень виявлено не було. Вилучені під час обшуку грошові кошти клієнтів компанії „Пост Фінанс“ будуть повернуті”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, у повідомленні зазначено, що юридична служба групи компаній “Нова Пошта” відповість на всі запитання Генеральної прокуратури та надасть усі необхідні матеріали, що дасть змогу прийняти законне рішення у справі.
Водночас, у компанії додали, що під час зустрічі “Генеральний прокурор висловив стурбованість з приводу використання перевізників у схемах транспортування нелегальних товарів. Сторони домовилися про розробку спільного плану дій з метою не допустити можливі випадки перевезень незаконних вантажів”.
Нагадаємо, 19 березня Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрівся зі співзасновником компанії “Нова пошта” В’ячеславом Климовим.
Луценко розповів, що ознайомили В’ячеслава Климова з численними фактами порушень, які були виявлені в роботі відділень “Нової пошти”. Зокрема, уточнив він, це стосувалося пересилання у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин.
Також, зауважив Генпрокурор, до слідства надійшла оперативна інформація МВС щодо ймовірного ухилення від податків під час грошових переказів.
Нагадаємо, 16 березня ГПУ проводила обшуки в приміщеннях “Нової пошти” в чотирьох містах України.
Пізніше у прокуратурі повідомили про деталі цього обшуку.