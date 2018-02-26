У НМУ ім.Богомольця назвали дані про наявність у проректорів повноважень до виплат "фальсифікацією"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця заявили, що інформація з боку Міністерства охорони здоров'я України про наявні у проректорів повноваження до виплат у виші є "фальсифікацією реального стану справ". Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення на сайті НМУ.
Як зазначили у виші, у вчорашній заяві МОЗ міститься інформація, що "керівництво університету - проректори - має усі необхідні повноваження для проведення виплат в НМУ".
"Дійсно, станом на четвер, вечір 22 лютого, в офіційному реєстрі ЄДРП у розділ "Відомості про органи управління юридичної особи" було зазначено, що перший проректор НМУ Я.Цехмістер є підписантом у виш. Втім, станом на сьогодні, 26 лютого, його вилучено з підписантів з офіційного реєстру. На сьогодні єдиним підписантом є призначений МОЗ в.о. ректора Михайло Захараш, який одноосібно має право представляти інтереси НМУ за всіма напрямками діяльності", – зазначив перший проректор НМУ Ярослав Цехмістер.
"Тобто, інформація, що з’явилася на сайті МОЗ про нібито наявні у проректорів повноваження до виплат в НМУ є відвертою фальсифікацією реального стану справ", - додав перший проректор.
Нагадаємо, напередодні у виші повідомили, що оголошують безстроковий страйк "у зв’язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров’я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О.О. Богомольця".
МОЗ України після оголошення безстрокового страйку НМУ закликало "не піддаватися на провокації та не допустити зриву навчального процесу", вказавши при цьому, що "керівництво університету, в особі проректорів, має усі необхідні повноваження для проведення виплат".