У НМУ ім.Богомольця назвали дані про наявність у проректорів повноважень до виплат "фальсифікацією"

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця заявили, що інформація з боку Міністерства охорони здоров'я України про наявні у проректорів повноваження до виплат у виші є "фальсифікацією реального стану справ". Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення на сайті НМУ.