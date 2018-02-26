В НМУ им.Богомольца назвали данные о наличии у проректоров полномочий по выплатам "фальсификацией"

Как отметили в вузе, во вчерашнем заявлении Минздрава содержится информация, что "руководство университета - проректоры - имеют все необходимые полномочия для проведения выплат в НМУ".

"Действительно, по состоянию на четверг, вечер 22 февраля, в официальном реестре ЕГРП в разделе "Сведения об органах управления юридического лица" было отмечено, что первый проректор НМУ Я.Цехмистер является подписантом в вуз. Впрочем, на сегодня, 26 февраля, его изъли из подписантов с официального реестра. На сегодня единственным подписантом является назначенный Минздравом и.о. ректора Михаил Захараш, который единолично имеет право представлять интересы НМУ по всем направлениям деятельности", - отметил первый проректор НМУ Ярослав Цехмистер.

"То есть, появившаяся на сайте Минздрава о якобы имеющихся у проректоров полномочиях по выплатам в НМУ является откровенной фальсификацией реального положения дел", - добавил первый проректор.

Напомним, накануне в вузе сообщили, что объявляют бессрочную забастовку "в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А.А.Богомольца".

Минздрав Украины после объявления бессрочной забастовки НМУ призвал "не поддаваться на провокации и не допустить срыва учебного процесса", указав при этом, что "руководство университета в лице проректора, имеет все необходимые полномочия для проведения выплат".