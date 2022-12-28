У низці областей України оголошено повітряну тривогу: Кім повідомляє про запуск рашистами шахедів

Деталі

За даними Карти повітряних тривог, сирени лунають на Донбасі, у Криму, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У свою чергу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram про запуск шахедів.

"Чекаємо мопеди", - написав він.

Додамо

За даними Карти повітряних тривог, про шахеди повідомляють у Запорізькій області. Також є інформація, що в деяких областях у повітря піднято нашу авіацію. Наразі ці повідомлення не мають офіційного підтвердження.