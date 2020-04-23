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У низки тигрів і левів в зоопарку Нью-Йорка підтвердили коронавірус

У низки тигрів і левів в зоопарку Нью-Йорка підтвердили коронавірус

Київ • УНН

 • 16247 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У зоопарку Бронкса в американському Нью-Йорку коронавірус було діагностовано у ще чотирьох тигрів і трьох африканських левів. Про це йдеться в повідомленні Товариства охорони дикої природи, передає УНН.

"5 квітня 2020 року ми повідомили, що у чотирирічної малайської тигриці був позитивний результат на COVID-19... Ми можемо підтвердити, що три інших тигри в Tiger Mountain і три африканські леви, у яких був кашель, також дали позитивний результат на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тести також підтвердили, що один тигр в Tiger Mountain, у якого ніколи не було кашлю, також заразився.

Відзначається, що всі вісім диких кішок відчувають себе добре, у них немає проблем з апетитом і їх кашель наразі значно зменшується.

Як повідомляв УНН, на початку квітня стало відомо, що тигриця Надя в зоопарку Бронкса заразилася коронавірусом.

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