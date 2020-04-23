У нескольких тигров и львов в зоопарке Нью-Йорка подтвердили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В зоопарке Бронкса в американском Нью-Йорке коронавирус был диагностирован у еще четырех тигров и трех африканских львов. Об этом говорится в сообщении Общества охраны дикой природы, передает УНН.
"5 апреля 2020 года мы сообщили, что у четырехлетней малайской тигрицы был положительный результат на COVID-19... Мы можем подтвердить, что три других тигра в Tiger Mountain и три африканских льва, у которых был кашель, также дали положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тесты также подтвердили, что один тигр в Tiger Mountain, у которого никогда не было кашля, также заразился.
Указано, что все восемь диких кошек чувствуют себя хорошо, у них нет проблем с аппетитом и их кашель на данный момент значительно уменьшается.
Как сообщал УНН, в начале апреля стало известно, что тигрица Надя в зоопарке Бронкса заразилась коронавирусом.