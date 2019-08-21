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У Німеччині заявили, що "прийняли до відома заяву Трампа про повернення до формату G8"

У Німеччині заявили, що "прийняли до відома заяву Трампа про повернення до формату G8"

Київ • УНН

 • 13605 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уряд Німеччини прийняв до відома заяву президента США Дональда Трампа про доцільність формату “вісімки” (G8) за участю Росії, але вважає, що обговорення даного питання можна почати тільки після того, коли буде помітна перспектива усунення причин повернення до формату “сімки” (G7). Про це повідомив в середу на брифінгу офіційний представник кабінету міністрів ФРН Штеффен Зайберт, передає УНН з посиланням на видання Handelsblatt.

“Ви знаєте, яка ситуація зараз. Якщо буде перспектива усунення причин, тоді можна буде обговорити зміну формату”, — сказав він. “Ми взяли до відома те, що президент США хоче обговорити тему (на саміті Групи семи) в Биаррице”, — зазначив Зайберт.

Він стверджував, що рішення про повернення до G7 було прийнято в світлі незаконної анексії Криму та дестабілізації ситуації на сході України за допомогою надання Москвою політичної і військової підтримки сепаратистам. “Обидві причини існують до цих пір”, — вважає представник уряду ФРН.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп вважає за доцільне повернення до формату G8 (“Великої вісімки”) за участю Росії.

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