У Німеччині заявили, що "прийняли до відома заяву Трампа про повернення до формату G8"

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уряд Німеччини прийняв до відома заяву президента США Дональда Трампа про доцільність формату “вісімки” (G8) за участю Росії, але вважає, що обговорення даного питання можна почати тільки після того, коли буде помітна перспектива усунення причин повернення до формату “сімки” (G7). Про це повідомив в середу на брифінгу офіційний представник кабінету міністрів ФРН Штеффен Зайберт, передає УНН з посиланням на видання Handelsblatt.