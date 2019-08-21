В Германии заявили, которые "приняли к сведению заявление Трампа о возвращении к формату G8"

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 65205 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 81144 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125551 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135850 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125155 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127510 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129765 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153095 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151075 просмотра

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В Германии заявили, которые "приняли к сведению заявление Трампа о возвращении к формату G8"

В Германии заявили, которые "приняли к сведению заявление Трампа о возвращении к формату G8"

Киев  •  УНН

 • 13605 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Правительство Германии приняло к сведению заявление президента США Дональда Трампа о целесообразности формата “восьмерки” (G8) с участием России, но считает, что обсуждение данного вопроса можно начать только после того, когда будет видна перспектива устранения причин возвращения к формату “семерки” (G7). Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, передает УНН со ссылкой на издание Handelsblatt.

“Вы знаете, какова ситуация сейчас. Если будет перспектива устранения причин, тогда можно будет обсудить изменение формата”, — сказал он. “Мы приняли к сведению то, что президент США хочет обсудить тему (на саммите Группы семи) в Биаррице”, — отметил Зайберт.

Он утверждал, что решение о возвращении к G7 было принято в свете незаконной аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины посредством оказания Москвой политической и военной поддержки сепаратистам. “Обе причины существуют до сих пор”, — полагает представитель правительства ФРГ.

Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату G8 (“Большой восьмерки”) с участием России.

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