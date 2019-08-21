В Германии заявили, которые "приняли к сведению заявление Трампа о возвращении к формату G8"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Правительство Германии приняло к сведению заявление президента США Дональда Трампа о целесообразности формата “восьмерки” (G8) с участием России, но считает, что обсуждение данного вопроса можно начать только после того, когда будет видна перспектива устранения причин возвращения к формату “семерки” (G7). Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, передает УНН со ссылкой на издание Handelsblatt.
“Вы знаете, какова ситуация сейчас. Если будет перспектива устранения причин, тогда можно будет обсудить изменение формата”, — сказал он. “Мы приняли к сведению то, что президент США хочет обсудить тему (на саммите Группы семи) в Биаррице”, — отметил Зайберт.
Он утверждал, что решение о возвращении к G7 было принято в свете незаконной аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины посредством оказания Москвой политической и военной поддержки сепаратистам. “Обе причины существуют до сих пор”, — полагает представитель правительства ФРГ.
Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату G8 (“Большой восьмерки”) с участием России.