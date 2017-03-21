У Німеччині засудили трьох салафітів за напад на сикхський храм
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Земельний суд в Ессені у вівторок, 21 березня, визнав трьох молодих людей винними у здійсненні вибуху в сикхському храмі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Їх засудили до позбавлення волі на сім років, шість років і дев'ять місяців та шість років відповідно. Суд підкреслив, що обвинувачені, пов'язані з салафітами, вчинили злочин через свій релігійний фанатизм і ненависть до іновірців.
Водночас суд не знайшов доказів, що злочинці діяли за вказівкою терористичних організацій. Двоє засуджених безпосередньо брали участь у злочині, а третій їм допомагав. Усі троє народилися та виросли в Німеччині.
Вибух на весіллі сикхів стався в Ессені 16 квітня 2016 року. Вибуховий пристрій спрацював, коли весільна процесія заходила до храму. У результаті цього 60-річний чоловік отримав тяжкі поранення, а ще двоє людей - легкі. Будівля храму була серйозно пошкоджена.
Як повідомляв УНН, у Німеччині затримали підозрюваного в підготовці теракту.