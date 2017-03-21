В Германии осудили трех салафитов за нападение на сикхский храм
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Земельный суд в Эссене во вторник, 21 марта, признал трех молодых людей виновными в совершении взрыва в сикхском храме, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Их приговорили к лишению свободы на семь лет, шесть лет и девять месяцев и шесть лет соответственно. Суд подчеркнул, что обвиняемые, связанные с салафитами, совершили преступление из-за своего религиозного фанатизма и ненависти к иноверцам.
В то же время суд не нашел доказательств, что преступники действовали по указанию террористических организаций. Двое осужденных непосредственно участвовали в преступлении, а третий им помогал. Все трое родились и выросли в Германии.
Взрыв на свадьбе сикхов произошел в Эссене 16 апреля 2016 г. Взрывное устройство сработало, когда свадебная процессия заходила в храм. В результате этого 60-летний мужчина получил тяжелые ранения, а еще два человека - легкие. Здание храма было серьезно повреждено.
Как сообщал УНН, в Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта.