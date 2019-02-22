У Німеччині зафіксовано рекордний профіцит бюджету - 58 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Німеччині, не дивлячись на уповільнення економіки, за підсумками 2018 року зафіксовано рекордний профіцит бюджету - 58 мільярдів євро. Це найвищий профіцит за останні 28 років, з моменту возз'єднання країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Експерти Федерального статистичного відомства пояснюють перевищення доходів над витратами сприятливою ситуацією на ринку праці, а також збільшенням податкових надходжень і соціальних внесків.
Профіцит відзначений на всіх рівнях - федеральному, земельному, місцевому та в касах обов'язкового соціального страхування. Найвищий показник - в казні федерального уряду майже 18 мільярдів євро.
У 2017 році профіцит в Німеччині становив близько 36 мільярдів євро.
Нагадаємо, платіжний баланс в Україні зведений з профіцитом в 1,1 млрд доларів.