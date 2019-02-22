У Німеччині зафіксовано рекордний профіцит бюджету - 58 млрд євро

КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Німеччині, не дивлячись на уповільнення економіки, за підсумками 2018 року зафіксовано рекордний профіцит бюджету - 58 мільярдів євро. Це найвищий профіцит за останні 28 років, з моменту возз'єднання країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.