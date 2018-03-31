У Німеччині туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою

Ще 17 осіб отримали серйозні поранення. Троє з них були доправлені в лікарню поряд.

У туристичному автобусі перебували приблизно 40 пасажирів.

Нагадаємо, у середині березня в Туреччині автобус врізався у вантажівку, 13 осіб загинули.