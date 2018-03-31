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У Німеччині туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою

Київ • УНН

 • 9045 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Водій туристичного автобуса загинув в результаті зіткнення автобуса з фурою в Баварії на півдні Німеччини. Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає УНН.

Ще 17 осіб отримали серйозні поранення. Троє з них були доправлені в лікарню поряд.

У туристичному автобусі перебували приблизно 40 пасажирів.

Нагадаємо, у середині березня в Туреччині автобус врізався у вантажівку, 13 осіб загинули.

 

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