У Німеччині страйкують співробітники Amazon через ігнорування коронавірусу

Працівники інтернет-компанії Amazon в Німеччині в ніч проти понеділка, 29 червня, почали страйк, вимагаючи підвищити зарплати і поліпшити умов праці.

Профспілка працівників сфери обслуговування Verdi закликала до участі в страйку, який повинний тривати не менше 48 годин, співробітників шести розподільних центрів.

У заклику профспілки до страйку також говориться, що Amazon ставить під загрозу здоров'я персоналу заради власного прибутку.

Нагадаємо, у США працівники Amazon страйкували, вимагаючи посилені заходи безпеки через коронавірус.