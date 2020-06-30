У Німеччині страйкують співробітники Amazon через ігнорування коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У страйку беруть участь більше 1000 співробітників шести німецьких відділень Amazon. Профспілка Verdi звинувачує концерн в ігноруванні спалахів коронавірусу в філіях Amazon. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Працівники інтернет-компанії Amazon в Німеччині в ніч проти понеділка, 29 червня, почали страйк, вимагаючи підвищити зарплати і поліпшити умов праці.
Профспілка працівників сфери обслуговування Verdi закликала до участі в страйку, який повинний тривати не менше 48 годин, співробітників шести розподільних центрів.
У заклику профспілки до страйку також говориться, що Amazon ставить під загрозу здоров'я персоналу заради власного прибутку.
Нагадаємо, у США працівники Amazon страйкували, вимагаючи посилені заходи безпеки через коронавірус.