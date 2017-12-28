У Німеччині п’яний українець на фурі врізався у поліцейське авто, є жертви - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На автобані 61 поблизу німецького міста Фірзен сталось ДТП за участю громадянина України. Перебуваючи в нетверезому стані, він на фурі протаранив поліцейське авто – в результаті 23-річна поліціянтка загинула, ще двоє учасників ДТП отримали поранення, передає УНН з посиланням на німецьке видання Augsburger Allgemeine.
Прибувши на місце інциденту, поліцейські затримали 48-річного українця, що спричинив ДТП, повідомляє видання. У його крові було виявлено понад два проміле алкоголю.
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Повідомляється, що українець за кермом своєї вантажівки привернув увагу правоохоронців ще на території Нідерландів, які передали повідомлення німецьким колегам.
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Поліцейські чекали на фуру на дорозі, коли вантажівка на повній швидкості врізалася у автомобіль, протягнувши його 200 метрів по трасі.