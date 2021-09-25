У Німеччині провели опитування, чи "сумуватимуть за Меркель" після завершення її повноважень: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Більше половини жителів Німеччини вважають, що не будуть сумувати за Ангелою Меркель після її відходу з поста канцлерки ФРН. Про це свідчать опубліковані в суботу дані опитування, проведеного інститутом вивчення громадської думки Civey для газети Augsburger Allgemeine, пише УНН.
Деталі
Як показали результати дослідження, 52% респондентів відповіли негативно на питання: “Чи будете ви сумувати за Ангелою Меркель після закінчення її повноважень як федерального канцлера?”. При цьому 38% заявили, що їм бракуватиме діючої глави уряду, а 10% не визначилися з відповіддю.
В опитуванні брали участь 5 007 громадян Німеччини. Воно проводилося в період з 22 по 24 вересня.
Довідка
У Німеччині в неділю пройдуть парламентські вибори. Партія, що перемогла (блок) отримає право сформувати уряд, а лідер її партійного списку при успішному формуванні кабінету міністрів очолить його. Меркель відмовилася виставляти свою кандидатуру на пост глави уряду від ХДС/ХСС.