У Німеччині провели опитування, чи "сумуватимуть за Меркель" після завершення її повноважень: деталі

Деталі

Як показали результати дослідження, 52% респондентів відповіли негативно на питання: “Чи будете ви сумувати за Ангелою Меркель після закінчення її повноважень як федерального канцлера?”. При цьому 38% заявили, що їм бракуватиме діючої глави уряду, а 10% не визначилися з відповіддю.

В опитуванні брали участь 5 007 громадян Німеччини. Воно проводилося в період з 22 по 24 вересня.

Довідка

У Німеччині в неділю пройдуть парламентські вибори. Партія, що перемогла (блок) отримає право сформувати уряд, а лідер її партійного списку при успішному формуванні кабінету міністрів очолить його. Меркель відмовилася виставляти свою кандидатуру на пост глави уряду від ХДС/ХСС.