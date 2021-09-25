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2 марта, 17:42 • 118571 просмотра

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В Германии провели опрос, будут ли "скучать за Меркель" после завершения её полномочий: детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Более половины жителей Германии считают, что не будут скучать по Ангеле Меркель после ее ухода с поста канцлера ФРГ. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey для газеты Augsburger Allgemeine, пишет УНН.

Детали

Как показали результаты исследования, 52% респондентов ответили отрицательно на вопрос: “Будете ли вы скучать по Ангеле Меркель после окончания ее полномочий как федерального канцлера?”. При этом 38% заявили, что им будет недоставать действующей главы правительства, а 10% не определились с ответом.

В опросе участвовали 5 007 граждан Германии. Он проводился в период с 22 по 24 сентября.

Справка

В Германии в воскресенье пройдут парламентские выборы. Победившая партия (блок) получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Меркель отказалась выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС.

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