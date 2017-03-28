У Німеччині обрали українську горілку року

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У березні поточного року у Берліні відбувся міжнародний дегустаційний конкурс серед відомих горілчаних напоїв з усього світу. Про це УНН повідомили у компанії Eastern Beverage Trading.

Під час Berlin International Spirits Competition 2017, зокрема, було визначено переможця у номінації “Українська Горілка року 2017”.

Ним став бренд ARCTICA, який також отримав ще й золоту медаль за позицію Arctica Nordic.

Як повідомляв УНН, Україна у лютому скоротила виробництво горілки майже на третину.

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