У Німеччині обрали українську горілку року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У березні поточного року у Берліні відбувся міжнародний дегустаційний конкурс серед відомих горілчаних напоїв з усього світу. Про це УНН повідомили у компанії Eastern Beverage Trading.
Під час Berlin International Spirits Competition 2017, зокрема, було визначено переможця у номінації “Українська Горілка року 2017”.
Ним став бренд ARCTICA, який також отримав ще й золоту медаль за позицію Arctica Nordic.
Як повідомляв УНН, Україна у лютому скоротила виробництво горілки майже на третину.