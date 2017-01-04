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У Німеччині чоловіка замурували в будинку, поки він спав

У Німеччині чоловіка замурували в будинку, поки він спав

Київ • УНН

 • 12758 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У містечку Майнгаузен в центральній Німеччині невідомі вночі замурували вхід до будинку чоловіка, поки він спав, передає УНН з посиланням на ВВС.

Зазначається, що чоловік спробував вийти зі свого будинку через двері, але побачив за ними цегляну стіну.

Як розповіла поліція місцевим медіа, вихід замурували невідомі зловмисники вночі.

У поліції зазначили, що стіну могли побудувати досить швидко, протягом декількох хвилин. Мотив такого вчинку поки що незрозумілий. Це міг бути жарт, акт помсти, або, можливо, хтось уклав парі.

У зв'язку з інцидентом поліція розшукує кількох людей.

Повідомляється, що збитки, завдані помешканню, оцінюють у 500 євро.

"Це нагадало мені будівництво Берлінської стіни", - розповів речник поліції місцевому новинному порталу Hessenshau.

Як повідомляв УНН, тіла двох осіб виявили рятувальники під час гасіння пожежі на Херсонщині.

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