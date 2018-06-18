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У Нікополі водій на смерть збив дитину та втік

У Нікополі водій на смерть збив дитину та втік

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Сьогодні вранці Daewoo Lanos збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході у місті Нікополь, внаслідок чого дитина померла. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, передає УНН.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 18 червня, о 8:45 на вул. Героїв Чорнобиля м. Нікополь. 10-річний хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці", - зазначено в повідомленні.

Одразу після скоєння ДТП 35-річний водій за кермом автомобіля Daewoo Lanos втік з місця пригоди. Його затримали неподалік у дворі, де він переховувався.

Наразі на місці ДТП працюють слідчі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, дві автівки зіткнулися у Миколаївській області. Внаслідок цього сталося займання одного з транспортних засобів. 

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