У Нікополі водій на смерть збив дитину та втік
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Сьогодні вранці Daewoo Lanos збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході у місті Нікополь, внаслідок чого дитина померла. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 18 червня, о 8:45 на вул. Героїв Чорнобиля м. Нікополь. 10-річний хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці", - зазначено в повідомленні.
Одразу після скоєння ДТП 35-річний водій за кермом автомобіля Daewoo Lanos втік з місця пригоди. Його затримали неподалік у дворі, де він переховувався.
Наразі на місці ДТП працюють слідчі.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, дві автівки зіткнулися у Миколаївській області. Внаслідок цього сталося займання одного з транспортних засобів.