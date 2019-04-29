У Нігерії викрали співробітників нафтової компанії NDPR
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Нігерії група озброєних людей викрала двох іноземців і одного нігерійця, які працювали на нафтовій свердловині місцевої компанії NDPR. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Nation.
Інцидент стався минулої суботи, 27 квітня, на півдні країни - в штаті Ріверс. Іноземці, на яких скоїли замах, є підданими Великобританії і Канади. В даний час ведеться пошуково-рятувальна операція.
Це друге подібне викрадення за тиждень. Раніше повідомлялося про викрадення в тому ж штаті двох співробітників нафтової компанії Shell Petroleum Development Company (SPDC). Крім того, нападники вбили і двох поліцейських, які їх супроводжували. Інцидент стався 25 квітня після повернення співробітників компанії з відрядження в сусідньому штаті Байелса. За фактом події поліція проводить розслідування.
Нагадаємо, 21 людина загинула в результаті нападу невідомого збройного угруповання в штаті Кадуна на півночі Нігерії.