У Нігерії терористи напали на армійську колону і вбили 30 військовослужбовців

Деталі

За її словами, армійська колона була атакована 24 вересня в районі муніципалітету Марті — Діква в штаті Борно. Бойовики вели із засідки стрілянину з гранатометів по військовим вантажівками. Згідно з отриманими виданням первинними даними, загинули 16 військовослужбовців, проте потім ця цифра збільшилася до 30. Є також зниклі безвісти.

Довідково

Екстремістське терористичне угрупування “Боко харам” виникло у 2002 році в нігерійському штаті Борно. Її члени поставили за мету захоплення влади в Нігерії. З 2009 року “Боко харам” перейшла до активних терористичних дій. У 2015 році Збройні сили Нігерії завдали великої поразки “Боко харам” і істотно скоротили знаходиться під її контролем територію. Як відповідь бойовики почали створювати свої бази та в суміжних з Нігерією країнах, в першу чергу в районі озера Чад.

У 2015 році в “Боко харам” стався розкол, коли з неї вийшли бойовики, які створили потім угруповання “Ісламська держава в Західній Африці” (ISWAP), яка стала структурою “Ісламської держави” (ІД). За даними ООН, від рук терористів з “Боко харам” тільки в Нігерії за останні 10 років загинули 35 тис. осіб.