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В Нигерии террористы напали на армейскую колонну и убили 30 военнослужащих

Киев  •  УНН

 • 22089 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. По меньшей мере 30 военнослужащих Нигерии погибли на северо-востоке страны, попав в устроенную боевиками из террористической организации "Боко харам" засаду. Об этом сообщила в субботу нигерийская газета Vanguard, передает УНН.

Детали

По ее словам, армейская колонна была атакована 24 сентября в районе муниципалитета Марти - Диква в штате Борно. Боевики вели из засады стрельбу из гранатометов по военным грузовиками. Согласно полученным изданием первоначальным данным, погибли 16 военнослужащих, однако затем эта цифра увеличилась до 30. Есть также пропавшие без вести.

Справка

Экстремистская террористическая группировка "Боко харам" возникла в 2002 году в нигерийском штате Борно. Ее члены поставили целью захват власти в Нигерии. С 2009 года "Боко харам" перешла к активным террористическим действиям. В 2015 году Вооруженные силы Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. Как ответ боевики начали создавать свои базы и в смежных с Нигерией странах, в первую очередь в районе озера Чад.

В 2015 году в "Боко харам" произошел раскол, когда из нее вышли боевики, создали затем группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP), которая стала структурой "Исламского государства" (ИГ). По данным ООН, от рук террористов из "Боко харам" только в Нигерии за последние 10 лет погибли 35 тыс. Человек.

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