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У Нігерії перед виборами зростає число терактів

У Нігерії перед виборами зростає число терактів

Київ • УНН

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Абуджа - КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Нігерії на тлі перенесення виборів зростає кількість терактів. Про це пише спеціальний кореспондент УНН в Нігерії.

Особливо ситуація загострилася в північно-східній частині держави.

Далі публікуємо текст кореспондента УНН Ogaga Oghene Ikogho:

"Схоже, що число терористичних актів в Нігерії зростає, а загальні вибори не за горами. В останні пару тижнів було кілька спроб захоплення військових баз. Типовою була ситуація в Метеле (штат Борно - ред.) пару тижнів тому, недалеко від кордону з Республікою Нігер, в якій було вбито понад 100 солдатів і вся армійська база захоплена терористами. Однак зовсім недавно відбулися деякі дуже тривожні випадки. У вівторок, 12 лютого, нинішній губернатор штату Борно Альхаджі Кашима Шеттіма і його помічники були в колоні на шляху до політичного мітингу в прикордонному місті Гамборо. Стрілки відкрили по ним вогонь. Джерела повідомляють, що в результаті нападу загинуло щонайменше 10 осіб. Губернатору, однак, вдалося залишитися неушкодженим. Після нападу терористична група Ісламської держави Західно-Африканської провінції (ISWAP) негайно взяла на себе відповідальність за вбивства і заявила, що їй вдалося вбити 42 людини, а не 10, як стверджують урядові джерела.

Прямо в столиці штату місті Майдугурі 11 осіб було вбито і 15 поранено в результаті нападу "Боко Харам". Нападники, які штурмували район Поло-Джідарі в Майдугурі, складалися з об'єднаної групи терористів "Боко Харам" і терористів-смертників. Державний комісар поліції Борно, пан Даміан Чукву, який підтвердив цю інформацію, сказав, що повстанці стріляли і підривали саморобні вибухові пристрої, які були прив'язані до їх власних тіл. Стверджується, що напади були здійснені близько 5 години ранку в мечеті в районі, куди віруючі-мусульмани вирушили молитися.

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Слід зазначити, що в даний час в Нігерії діють багатонаціональні антитерористичні спільні сили з сусідніми країнами Беніном, Нігером, Камеруном і Чадом. Однак повідомлення, що надходять до нас від солдатів на полі бою, вказують на можливість внутрішнього компромісу нігерійській армії, і це в деяких випадках негативно позначалося на здатності Нігерії мати справу з повстанцями. Це були скарги на витік інформації, раптові засідки з боку повстанців, надання неякісної зброї нігерійським солдатам і шокуючу легкість, з якою бойовики зазвичай грабують армійські об'єкти. Однак ніхто не може пояснити причину недавнього раптового сплеску терористичної активності на північному сході Нігерії, але багато хто сподівається, що ескалація насильства не вийде з-під контролю з такою швидкістю і частотою, як це передбачається".

Нагадаємо, 16 лютого в країні повинні були пройти президентські вибори, але їх перенесені на 23 лютого. Офіційною причиною стало, те що влада не змогла вчасно доставити бюлетені для голосування на всі виборчі дільниці.

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