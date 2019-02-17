В Нигерии перед выборами растет число терактов

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57708 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 77611 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129411 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129593 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129361 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124878 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160252 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117810 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго

Ликвидация последствий массированной атаки рф на энергетику продолжается, следует экономить свет в пиковые часы - Минэнерго

8 марта, 08:59 • 38232 просмотра
ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины

ЦПД СНБО: атакован второй по величине НПЗ россии на расстоянии 800 км от Украины

8 марта, 09:19 • 39742 просмотра
В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

8 марта, 09:59 • 31379 просмотра
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 42002 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 43419 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 125257 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 160251 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 172026 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 183219 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 240965 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 129403 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 98466 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 104156 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 107230 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 106814 просмотра
Актуальное
В Нигерии перед выборами растет число терактов

В Нигерии перед выборами растет число терактов

Киев  •  УНН

 • 9450 просмотра

АБУДЖА - КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Нигерии на фоне отсрочки выборов растет количество терактов. Об этом пишет специальный корреспондент УНН в Нигерии.

Особенно ситуация обострилась в северо-восточной части государства.

Далее публикуем текст корреспондента УНН Ogaga Oghene Ikogho:

“Похоже, что число террористических актов в Нигерии растет, а всеобщие выборы не за горами. В последние пару недель было несколько попыток захвата военных баз. Типичной была ситуация в Метеле (штат Борно — ред.) пару недель назад, недалеко от границы с Республикой Нигер, в которой было убито более 100 солдат и вся армейская база захвачена террористами. Однако совсем недавно произошли некоторые очень тревожные случаи. Во вторник, 12 февраля, нынешний губернатор штата Борно Альхаджи Кашим Шеттима и его помощники были в колонне на пути к политическому митингу в приграничном городе Гамбору. Стрелки открыли по ним огонь. Источники сообщают, что в результате нападения погибло не менее 10 человек. Губернатору, однако, удалось остаться невредимым. После нападения террористическая группа Исламского государства Западно-Африканской провинции (ISWAP) немедленно взяла на себя ответственность за убийства и заявила, что ей удалось убить 42 человека, а не 10, как утверждают правительственные источники.

Прямо в столице штата городе Майдугури 11 человек были убиты и 15 ранены в результате нападения “Боко Харам”. Нападавшие, которые штурмовали район Поло-Джидари в Майдугури, состояли из объединенной группы террористов “Боко Харам” и террористов-смертников. Государственный комиссар полиции Борно, г-н Дамиан Чукву, который подтвердил эту информацию, сказал, что повстанцы стреляли и взрывали самодельные взрывные устройства, которые были привязаны к их собственным телам. Утверждается, что нападения были совершены около 5 часов утра в мечети в районе, куда верующие-мусульмане отправились молиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сахар, деньги и митинги: как проходит агитация на выборах в Нигерии

Следует отметить, что в настоящее время в Нигерии действуют многонациональные антитеррористические совместные силы с соседними странами Бенином, Нигером, Камеруном и Чадом. Однако сообщения, поступающие к нам от солдат на поле боя, указывают на возможность внутреннего компромисса в нигерийской армии, и это в некоторых случаях отрицательно сказывалось на способности Нигерии иметь дело с повстанцами. Это были жалобы на утечку информации, внезапные засады со стороны повстанцев, предоставление некачественного оружия нигерийским солдатам и шокирующую легкость, с которой боевики обычно грабят армейские объекты. Однако никто не может объяснить причину недавнего внезапного всплеска террористической активности на северо-востоке Нигерии, но многие надеются, что эскалация насилия не выйдет из-под контроля с такой скоростью и частотой, как это предполагается".

Напомним, 16 февраля в стране должны были пройти президентские выборы, но их перенесены на 23 февраля. Официальной причиной стало, то что власти не смогли вовремя доставить бюллетени для голосования на все избирательные участки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Нигерии: в пожаре уничтожены 5 тыс. устройств для идентификации избирателей

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы