В Нигерии перед выборами растет число терактов

Особенно ситуация обострилась в северо-восточной части государства.

Далее публикуем текст корреспондента УНН Ogaga Oghene Ikogho:

“Похоже, что число террористических актов в Нигерии растет, а всеобщие выборы не за горами. В последние пару недель было несколько попыток захвата военных баз. Типичной была ситуация в Метеле (штат Борно — ред.) пару недель назад, недалеко от границы с Республикой Нигер, в которой было убито более 100 солдат и вся армейская база захвачена террористами. Однако совсем недавно произошли некоторые очень тревожные случаи. Во вторник, 12 февраля, нынешний губернатор штата Борно Альхаджи Кашим Шеттима и его помощники были в колонне на пути к политическому митингу в приграничном городе Гамбору. Стрелки открыли по ним огонь. Источники сообщают, что в результате нападения погибло не менее 10 человек. Губернатору, однако, удалось остаться невредимым. После нападения террористическая группа Исламского государства Западно-Африканской провинции (ISWAP) немедленно взяла на себя ответственность за убийства и заявила, что ей удалось убить 42 человека, а не 10, как утверждают правительственные источники.

Прямо в столице штата городе Майдугури 11 человек были убиты и 15 ранены в результате нападения “Боко Харам”. Нападавшие, которые штурмовали район Поло-Джидари в Майдугури, состояли из объединенной группы террористов “Боко Харам” и террористов-смертников. Государственный комиссар полиции Борно, г-н Дамиан Чукву, который подтвердил эту информацию, сказал, что повстанцы стреляли и взрывали самодельные взрывные устройства, которые были привязаны к их собственным телам. Утверждается, что нападения были совершены около 5 часов утра в мечети в районе, куда верующие-мусульмане отправились молиться.

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Следует отметить, что в настоящее время в Нигерии действуют многонациональные антитеррористические совместные силы с соседними странами Бенином, Нигером, Камеруном и Чадом. Однако сообщения, поступающие к нам от солдат на поле боя, указывают на возможность внутреннего компромисса в нигерийской армии, и это в некоторых случаях отрицательно сказывалось на способности Нигерии иметь дело с повстанцами. Это были жалобы на утечку информации, внезапные засады со стороны повстанцев, предоставление некачественного оружия нигерийским солдатам и шокирующую легкость, с которой боевики обычно грабят армейские объекты. Однако никто не может объяснить причину недавнего внезапного всплеска террористической активности на северо-востоке Нигерии, но многие надеются, что эскалация насилия не выйдет из-под контроля с такой скоростью и частотой, как это предполагается".

Напомним, 16 февраля в стране должны были пройти президентские выборы, но их перенесены на 23 февраля. Официальной причиной стало, то что власти не смогли вовремя доставить бюллетени для голосования на все избирательные участки.

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