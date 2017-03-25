У ніч на 26 березня Україна перейде на літній час
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. З 26 березня в Україні запроваджується літній час, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
"26 березня 2017 року о 3 годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед", - йдеться в повідомленні.
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Додамо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.96 № 509 на території України визначено такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки: в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед.