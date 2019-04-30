У Неаполі напали з ножем на 18-річного українського актора

КИЇВ. 30 квітня. УНН. В місті Неаполь, що в Італії, на 18-річного актора українського походження Артема Ткачука напали з ножем, завдавши йому два удари. Ткачук знявся у фільмі про молодіжні банди, що діють у цьому місті. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.