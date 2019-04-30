У Неаполі напали з ножем на 18-річного українського актора
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В місті Неаполь, що в Італії, на 18-річного актора українського походження Артема Ткачука напали з ножем, завдавши йому два удари. Ткачук знявся у фільмі про молодіжні банди, що діють у цьому місті. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
“18-річний Артем Ткачук з України зіграв гангстера у фільмі The Piranhas, який розповів про феномен молодіжних банд Неаполя”, — йдеться в повідомленні.
Юнак розповів поліції, що в неділю, 28 квітня, близько другої години ночі, до них підійшла банда молодиків. Андрій Ткачук сказав, що у нього запитали, з якого він району. Сам напад молодики здійснили у неапольскому районі — Кьяйе. Там актор прогулювався разом зі своїм другом, якого також побили. Наразі життю хлопців нічого не загрожує.
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На думку поліції, можливо, молодий актор постраждав саме через свою роль у фільмі.
За даними італійської влади, 6,5% молодих людей у Неаполі належать до дитячих бандам. Влітку минулого року міський апеляційний суд засудив 42 членів двох банд з районів Форчелла і Декумани до 500 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше, у грудні минулого року, на фронтмена українського гурту DZIDZIO Михайла Хому скоїли напад у Києві.