У НБУ підтвердили виплату Україною 1,1 млрд дол. за євробондами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Україна погасила євробонди на 661 млн дол., випущені в листопаді 2015 року у межах реструктуризації, а також нараховані відсотки обсягом 444 млн дол. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Національному банку України.
"Учора, 3 вересня, відбулися виплати за облігаціями зовнішньої державної позики, які були випущені у листопаді 2015 року в рамках реструктуризації. Сума виплати становила 1 105,7 млн дол. США, з них тіло боргу – 661,34 млн дол. США, а відсотки – 444,36 млн дол. США", - вказали у НБУ.
Нагадаємо, Україна остаточно розрахувалася з МВФ за програмою stand-by, розпочатою в 2014 році. За інформацією НБУ, останній платіж становив 156,4 млн долларів США в еквіваленті.