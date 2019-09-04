В НБУ подтвердили выплату Украиной 1,1 млрд долл. по евробондам

"Вчера, 3 сентября, состоялись выплаты по облигациям внешнего государственного займа, выпущенных в ноябре 2015 году в рамках реструктуризации. Сумма выплаты составила 1 105,7 млн долл. США, из них тело долга - 661,34 млн долл. США, а проценты - 444,36 млн долл. США", - указали в НБУ.

Напомним, Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by, начатой в 2014 году. По информации НБУ, последний платеж составлял 156,4 млн долларов США в эквиваленте.