У НБУ не виключили, що інфляція цього року перевищить 12,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Національний банк України не виключив, що споживча інфляція на кінець 2017 року буде вищою від раніше прогнозованого рівня 12,2%. Про це йдеться у коментарі НБУ щодо рівня інфляції у листопаді 2017 року, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
“Поточна динаміка ІСЦ та його складових перевищує прогнозовану в „Інфляційному звіті“ за жовтень 2017 року і свідчить, що на кінець 2017 року інфляція більш суттєво відхилиться від цільового рівня, ніж припускалося раніше”, — йдеться у повідомленні НБУ.
Нагадаємо, Національний банк переглянув прогноз інфляції, погіршивши його на 2017 рік до 12,2% у порівнянні з попереднім прогнозом у 9,1% і до 7,3% з прогнозованих раніше 6% у 2018 році.