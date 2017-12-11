В НБУ не исключили, что инфляция в этом году превысит 12,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Национальный банк Украины не исключил, что потребительская инфляция на конец 2017 года будет выше ранее прогнозируемого уровня 12,2%. Об этом говорится в комментарии НБУ по уровню инфляции в ноябре 2017 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Текущая динамика ИПЦ и его составляющих превышает прогнозируемую в "инфляционном отчете" за октябрь 2017 года и свидетельствует, что к концу 2017 года инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее", - говорится в сообщении НБУ.
Напомним, Национальный банк пересмотрел прогноз инфляции, ухудшив его на 2017 год до 12,2% по сравнению с предыдущим прогнозом в 9,1% и до 7,3% с прогнозируемых ранее 6% в 2018 году.