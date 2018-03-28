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У НАЗК пообіцяли найближчим часом презентувати реєстр корупціонерів

Київ • УНН

 • 9136 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. У Національному агентстві з запобігання корупції обіцяють найближчим часом презентувати громадськості реєстр корупціонерів. Про це сьогодні на засіданні НАЗК з обрання нового голови заявила вже колишня голова НАЗК Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.

"Найближчим часом ми будемо презентувати реєстр корупціонерів. Він у нас є вже у "механічному" варіанті", - сказала Корчак.

Як повідомляв УНН, новим головою НАЗК сьогодні було обрано члена НАЗК Олександра Мангула. Його заступником обрано Станіслава Патюка. Як зазначила Н.Корчак, нове керівництво НАЗК розпочне роботу завтра.

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