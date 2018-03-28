У НАЗК пообіцяли найближчим часом презентувати реєстр корупціонерів

"Найближчим часом ми будемо презентувати реєстр корупціонерів. Він у нас є вже у "механічному" варіанті", - сказала Корчак.

Як повідомляв УНН, новим головою НАЗК сьогодні було обрано члена НАЗК Олександра Мангула. Його заступником обрано Станіслава Патюка. Як зазначила Н.Корчак, нове керівництво НАЗК розпочне роботу завтра.