У НАЗК пообіцяли найближчим часом презентувати реєстр корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Національному агентстві з запобігання корупції обіцяють найближчим часом презентувати громадськості реєстр корупціонерів. Про це сьогодні на засіданні НАЗК з обрання нового голови заявила вже колишня голова НАЗК Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.
"Найближчим часом ми будемо презентувати реєстр корупціонерів. Він у нас є вже у "механічному" варіанті", - сказала Корчак.
Як повідомляв УНН, новим головою НАЗК сьогодні було обрано члена НАЗК Олександра Мангула. Його заступником обрано Станіслава Патюка. Як зазначила Н.Корчак, нове керівництво НАЗК розпочне роботу завтра.