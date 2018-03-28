В НАПК пообещали в ближайшее время представить реестр коррупционеров

"В ближайшее время мы будем презентовать реестр коррупционеров. Он у нас есть уже в "механическом" варианте", - сказала Корчак.

Как сообщал УНН, новым председателем НАПК сегодня был избран член НАПК Александр Мангул. Его заместителем избран Станислав Патюк. Как отметила Н.Корчак, новое руководство НАПК начнет работу завтра.