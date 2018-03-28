В НАПК пообещали в ближайшее время представить реестр коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Национальном агентстве по предотвращению коррупции обещают в ближайшее время представить общественности реестр коррупционеров. Об этом сегодня на заседании НАПК по избранию нового главы заявила уже бывший председатель НАПК Наталья Корчак, передает корреспондент УНН.
"В ближайшее время мы будем презентовать реестр коррупционеров. Он у нас есть уже в "механическом" варианте", - сказала Корчак.
Как сообщал УНН, новым председателем НАПК сегодня был избран член НАПК Александр Мангул. Его заместителем избран Станислав Патюк. Как отметила Н.Корчак, новое руководство НАПК начнет работу завтра.